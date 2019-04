Jovanotti, 20 anni di "Per te": la dedica alla figlia Teresa

"Venti anni fa esatti oggi usciva 'Per te', una canzone piccola, una ninna nanna che inizio a cantare da solo con un giro semplice di piano elettrico e alla fine del pezzo mi ritrovo immerso in una orchestra sinfonica di 70 elementi". Inizia così il ricordo di Jovanotti su Instagram, che a venti anni esatti dall'uscita di una delle sue canzoni d'amore più belle - dedicata a sua figlia - fa un tuffo nel passato insieme ai follower.

"Quel crescendo è quello che volevo esprimere - continua - Volevo una ninna nanna che si sviluppasse fino a diventare una ninna 'inno' restando però sempre sullo stesso giro armonico elementare. Era la prima volta che pubblicavo come singolo una canzone senza una ritmica spinta, e quando uscì divenne un successo pazzesco (mi ricordo le telefonate di Piero La Falce mitico presidente Universal che mi gridava contento che stavano ristampando e vendendo 30mila album al giorno ogni giorno in quel periodo, considerate che oggi un disco d’oro sono 25mila copie in tutto)".

Un brano dedicato alla figlia che stava per nascere, ma che è diventata la colonna sonora di tante famiglie. "Per te è per la mia Teresa - spiega Jovanotti, che fra tre mesi partirà con il Jova Beach Party - è la sua canzone di quando ho saputo che stava venendo al mondo, e la canzone è nata insieme a lei e funzionava anche qui in casa, lei la ascoltava già nella pancia e poi nel suo primo anno di vita ogni volta che non voleva saperne di dormire la caricavo in macchina, mettevamo il cd di Per Te a volume alto e in un minuto si addormentava. Magia. Nei concerti l'ho inserita pochissime volte in scaletta perché per me è una canzone di famiglia e mi fa strano che in molti la conoscano e una cosa che mi emoziona è che so che lo è anche per tanti altri, e questo mi fa un piacere immenso. Tante cose mi uniscono alle persone da tanti anni, è un bellissima storia la nostra. 20 anni precisi!".