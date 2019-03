La luna e la gatta: la nuova canzone di Jovanotti, Tommaso Paradiso e TheGiornalisti

Forse abbiamo già un tormentone estivo. E' uscita oggi, venerdì tre marzo, la canzone La luna e la gatta, interpretata da Jovanotti, TheGiornalisti e Calcutta e prodotta da Takagi & Ketra.

La luna e la gatta

A comunicare l'uscita del brano era stato qualche giorno fa il duo di produttori con un post su Instagram, in cui veniva annunciata la collaborazione con i misteriosi The Barbooodos. Quello che però in un primo momento era sembrato un nuovo gruppo da lanciare su piazza, si è rivelato un terzetto formato da tre degli artisti più apprezzati della scena. E il ritornello sembra già uno di quei motivetti "killer" capaci di entrare in testa già al primo ascolto.

Come ascoltare La luna e la gatta

QUI IL LINK PER ASCOLTARE LA CANZONE

Il testo di La luna e la gatta

Gli alberi pescano pescano

l’anima di questo mondo

emergendo le radici e abbracciando l’Equatore

vorrei tu facessi lo stesso

con la mano sul mio cuore

quando mi guardi negli occhi vorrei finire nel frullatore

ma dimmi come si può stare bene anche quando si è lontani

e non sento la tua voce ormai da troppe settimane

dimmi come si può stare vivi anche senza respirare

posso soltanto deglutire singhiozzare

cantare nella testa

questo motivo che mi fa

stare come la gatta

che guarda dalla finestra

la luna che cade in un lago dipinto di blu

e ci caschi anche tu

nel cielo la notte è romantica

venere bacia Orione

senza sapere dove senza sapere come

vorrei tu facessi lo stesso

chiamandomi col mio nome

l’amore attraversa lo spazio

di chilometri e anni luce

gingeregeneration

ma dimmi come si può stare bene anche quando si è lontani

e non sento la tua voce ormai da troppe settimane

dimmi come si può stare vivi anche senza respirare

posso soltanto deglutire singhiozzare

cantare nella testa

questo motivo che mi fa

stare come una gatta che guarda dalla finestra

la luna che cade

in un lago dipinto di blu

e ci caschi anche tu

amore non è una scusa

ma giuro mi sono perso

non è stata una bella avventura

però mi è piaciuta lo stesso

c’era la luna in un lago che emanava il suo riflesso

e una banda suonava lontano una musica blues

ci saresti cascata anche tu