E' morta Aretha Franklin, addio alla regina del soul

La regina del soul diventa leggenda. E' morta a Detroit, all'età di 76 anni, Aretha Franklin. Malata di cancro da tempo, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni lasciando ben poche speranze.

Una voce unica nel mondo della musica, così come il suo stile, inconfondibile. Nata a Memphis il 25 marzo 1942, la rivista Rolling Stone l'ha piazzata al quinto posto nella classifica dei 100 artisti più grandi di sempre. Tra i suoi brani più famosi "Think", "Respect", "I Say a Little Prayer", "Natural Woman", che hanno fatto la storia.

Per oltre mezzo secolo Aretha è stata fra le principali protagoniste della scena musicale mondiale, con momenti di declino commerciale come gli anni '70 e rinascite come quella lega alla partecipazione al film 'The Blues Brothers'. La sua definitiva trasformazione in icona è avvenuta, simbolicamente, nel 2009 quando cantò a Washington alla cerimonia di insediamento del Presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama, in diretta tv mondiale.

Nel 2010 le fu diagnosticato un tumore, che la portò gradualmente a un allontanamento dalle scene. L'ultima performance pubblica, ricorda Showbiz411, risale all'agosto dello scorso anno, con l'esibizione al Philadelphia's Mann Center: "Uno show miracoloso - si legge - visto che Aretha stava già combattendo con la disidratazione e la mancanza di forze".