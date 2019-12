Tony Colombo, concerto interrotto: arrivano i carabinieri

Una nuova polemica travolge Tony Colombo, il neomelodico al centro di un'inchiesta giornalistica - e di tanti rumors - su un presunto coinvolgimento con la camorra. Nel giorno dell'Immacolata, il cantante doveva esibirsi a Castellammare di Stabia, ma l'esibizione è stata bloccata.

Colombo era stato ingaggiato per un concerto nel quartiere periferico Cmi, non autorizzato, come hanno notificato i carabinieri intervenuti sul posto, dove erano presenti centinaia di persone delle palazzine popolari. Non è la prima volta per il neomelodico, che a novembre aveva già visto sospendere il concerto della Pignasecca, sempre per un problema di mancate autorizzazioni.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti. Tony Colombo rischia una multa salatissima o addirittura il foglio di via dal Comune di Castellammare.