Rovazzi, il nonno morto in una Rsa: "Quando dicono che il coronavirus non esiste impazzisco"

Sono stati mesi difficili per Fabio Rovazzi, che non solo ha dovuto affrontare il lutto del nonno - a cui era legatissimo - ma anche metabolizzare una scomparsa così drammatica, come altre migliaia di persone in Italia. Il cantante, che l'emergenza l'ha vissuta da vicino, commenta duramente la protesta dei gilet arancioni e parla per la prima volta di quei mesi: "Il caso dei gilet arancioni in piazza Duomo mi ha stupito. Non per le persone che ci sono andate ma per l'autorità che non si è fatta sentire - spiega al Corriere della Sera - E quando qualcuno dice che il coronavirus non esiste lo prendo di petto. Impazzisco. Ho vissuto una tragedia da vicino".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rovazzi è particolarmente senisibile sull'argomento perché suo nonno, morto a causa del Covid, era ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale: "La situazione nelle RSA era drammatica. Ho vissuto mesi brutti combattendo contro cose assurde. Avrei potuto fare un post di divisione e attacco. Non l'ho fatto per rispetto del nonno e per non sporcare il nostro rapporto. Con i giorni ho capito che cercare il colpevole per una cosa imprevedibile come questa non era utile".