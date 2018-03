E’ morto lo stilista Hubert de Givenchy

Leggenda dell’alta moda, lo stilista aristocratico Hubert de Givenchy, famoso per aver lanciato l’omonima maison e per aver vestito l’attrice Audrey Hepburn, sua musa – celebre il suo tubino nero in Colazione da Tiffany – e Jackye Kennedy, è morto all’età di 91 anni. Lo ha annunciato il compagno, l’ex stilista di alta moda Philippe Venet, in un comunicato.

“Hubert de Givenchy si è spento nel sonno sabato il 10 marzo 2018. I nipoti e le nipoti e i loro figli condividono il suo dolore”, si legge nel comunicato.