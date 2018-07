Temptation Island, Riccardo e Ida tornano a casa insieme

(Nel video sopra il falà di confronto tra Riccardo e Ida)

La tempesta è alle spalle per Riccardo e Ida, che dopo la terza puntata hanno deciso di lasciare Temptation Island per tornare a casa insieme. In questi giorni il loro rapporto ha scricchiolato parecchio, soprattutto per la gelosia, ma il reality sembra aver rafforzato il loro amore e soprattutto chiarito le idee a Riccardo.

"Stando qui dentro ho capito che era tempo perso continuare ad aspettare - ha detto a Ida davanti al falò di confronto - Forse è arrivato il momento di fare le valigie e partire e darti quel qualcosa in più. Quando ci siamo conosciuti non stavo lasciando qualcosa, avevo già lasciato e sapevo già io da solo che volevo incontrare la donna della mia vita per una famiglia. Poi ha avuto un nome, si chiama Ida e Samuele (il figlio che la Platano ha avuto da una precedente relazione, ndr). Voglio prendermi cura di entrambi Ida. Non ti deluderò, te lo giuro". La 37enne non ci ha pensato un attimo ed è tornata felice tra le sue braccia.