Temptation Island: c’è anche la terza coppia

Tutto è pronto (o quasi) per la prossima edizione di Temptation Island, la quinta, che andrà in onda dal 5 luglio su Canale 5. E, dopo Ida e Riccardo e Lara e Michael, arrivano anche i nomi della terza coppia che si cimenterà nel reality più tentatore di tutti.

Si tratta di Valentina De Basi e Oronzo Carinola. I due si presentano come una coppia con tante controversie. Lui ha sbagliato più volte e facilmente potrebbe cadere nelle grinfie delle tentatrici. Lei vuole metterlo alla prova, per capire se sia il caso di andare avanti o finirla qui.

“Durante tutto il nostro rapporto lui ha sbagliato più volte, ho scoperto dei tradimenti, però io l’ho sempre perdonato perché io lo amo”, dice nel video Valentina.

“Ho un grande difetto che non riesco a gestire: mi piacciono tantissimo le donne! Che ci posso fare? So che sbaglierò al cento per cento, ma tanto Valentina mi perdona”, afferma con sincerità Oronzo.

Crediamo proprio che questa coppia ce ne farà vedere delle belle.