Temptation Island Vip, chi sono Damiano 'Er Faina' e Sharon Macri: scheda e foto

Chi sono Damiano Coccia 'Er Faina' e Sharon di Temptation Island Vip? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla coppia in gara nel reality show di Canale 5, prodotto dalla Fascino P.G.T di Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi, in onda nell'autunno del 2019.

Chi è Damiano Coccia detto Er Faina: lavoro e vita privata

Trent'anni, classe 1988, originario del quartiere popolare Ponte di Nona a Roma, 850mila follower su Instagram, innumerevoli tatuaggi, Damiano è un ex netturbino diventato famoso come influencer sul web. Dal 2015, infatti, condivide su Facebook, Youtube e Instagram video in cui critica temi di attualità e spettacolo, con marcato accento capitolino e con ironia volutamente volgare. Viene definito da più parti "hater". "Raggiunge l'apice dei suoi video criticando i concorrenti di Temptation Island, ma nel suo repertorio gli argomenti sono molto vari - si legge nella sua biografia - (...) Il canale è stato stato creato con lo scopo di far ridere. Di conseguenza nessuno deve sentirsi offeso". Il soprannome Er Faina nasce da bambino, quando "il sacerdote della sua parrocchia lo chiamava così poiché, essendo l’unico portiere dell’oratorio, giocava sempre con la squadra più forte per vincere il pranzo... a Roma Er Faina vuol dire persona estremamente opportunista".

Chi è Sharon Macri, la fidanzata der Faina: lavoro e vita privata

Poco o nulla è dato sapere di Sharon, fidanzata di Damiano Er Faina. I due fanno coppia da marzo. Lui l'ha presentata così ai suoi follower: "Chi è, chi non è... non è nessuno ha 200 follower, fa un lavoro umile dietro un bancone di una pizzeria, sa badare alla casa, non pretende nulla,se le regali una caramella ti dice grazie 100 volte! Io non lo so come andrà a finire, ma lei mi ha ridato la speranza di credere che le brave ragazze esistono ancora".