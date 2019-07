Jessica e il single Alessandro insieme dopo Temptation Island? Parla lei

(Nel video in alto, le parole di Jessica dopo il falò)

Che cosa è successo dopo il falò di confronto di Jessica ed Andrea a Temptation Island? Poco fa la produzione ha diffuso un video inedito in cui viene immortalata la reazione a caldo della ragazza. Jessica è ancora in lacrime e si dice sicura della sua scelta, poi ipotizza di continuare la conoscenza con il single Alessandro: “Seguirò la mia felicità”, dice.

“Mi fa male esserci lasciati in questo modo – spiega Jessica - Sapevo che non sarei stata capita da lui, ci sta, ma non posso andare vanti a mettere sempre il suo bene prima del mio. Alessandro mi fa stare bene. Mi ha fatto capire che devo scegliere io la mia vita, ciò che voglio e non voglio, devo scegliere la mia libertà e devo scegliere di stare bene. Ho seguito il mio cuore e di questo non mi vergogno, indipendente da quello che sarà con Alessandro, io seguirò la mia felicità. Basta accontentarmi. Non voglio dire che con Andrea mi stavo accontentando, perché è persona meravigliosa, ma non stavamo bene assieme. Punto”.

Dunque sembra non esserci alcun margine per un ritorno di fiamma tra i due, che stavano vivendo già una profonda crisi prima della partecipazione al reality show. Qualche tempo prima, infatti, avevano annullato le nozze previste proprio in questi giorni. Era stata lei a fare un passo indietro: “Dopo aver disdetto matrimonio, mi sono sorte domande: sono ancora innamorata di Andrea? La vita con lui mi rende felice?", aveva spiegato nel video di presentazione. Lui, dal canto suo, si è detto innamorato della compagna fino all’ultimo.