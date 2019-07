Temptation Island, ultima puntata: un video fa scoppiare Sabrina, Katia in lacrime per Vittorio

Lunedì 22 luglio, in prima serata su Canale 5, quinto e ultimo appuntamento con Temptation Island, reality campione di ascolti condotto da Filippo Bisciglia. E' il momento di tirare le somme per le coppie rimaste nel villaggio e decidere del loro futuro. Molte cose sono cambiate in queste settimane, ma i colpi di scena saranno protagonisi fino alla fine.

Temptation Island, le anticipazioni dell'ultima puntata

Sabrina e Nicola sono sempre più distanti. Per lei, nelle scorse settimane molto vicina al single Sammy, ci saranno dei video compromettenti sul fidanzato, che ha raggiunto nel cuore della notte la single Maddalena in camera, dove non ci sono le telecamere (ma si sente l'audio). Una scena che ha mandato in tilt Sabrina, finora piena di dubbi sul suo rapporto con Nicola.

Un altro ribaltone riguarda Katia, inizialmente molto libertina all'interno del villaggio, sembrando poco interessata al fidanzato Vittorio, ora invece gelosissima del legame che si è creato tra lui e la single Vanessa. Alcuni video le faranno completamente perdere la testa.