90 Special, Gerry Scotti commosso dalla sorpresa di Silvia Toffanin e Ilary Blasi

Tra gli ospiti della seconda puntata di ‘90 Special’, il programma di Italia Uno che è tutto un tributo agli anni Novanta, non poteva certo mancare lui, Gerry Scotti, protagonista indiscusso di un decennio ricordato anche attraverso i suoi ormai storici quiz.

Insieme a Nicola Savino, il conduttore ha ripercorso il successo del suo ‘Passaparola’, condotto su Canale 5 dal 1999 al 2008, e due di quelle ormai ex ‘letterine’ che lo affiancarono nella trasmissione hanno voluto fargli una sorpresa attraverso un videomessaggio inaspettato.

La prima è stata Silvia Toffanin: “Per me è stato un onore lavorare con te, un privilegio vederti quando si spengono le telecamere. Sei un uomo pieno di valori” gli ha detto la conduttrice di ‘Verissimo’.

Evidente la commozione di Gerry Scotti, ulteriormente colpito dal secondo filmato inviato da lary Blasi: “Hai sempre fatto parte della mia famiglia. Negli anni 90 ti guardavo mentre mia madre preparava la cena. Poi ho avuto la fortuna di lavorare con te… Quando ti vedo mi emoziono”.

“Le ho trattate come sorelle in quel periodo, tra l’altro sono anche figlio unico” ha affermato lo ‘zio Gerry’ ringraziando per il gesto così inaspettato e per la gratitudine e l’affetto ricambiato dopo anni di lavoro fianco a fianco.

Di seguito il video della sorpresa a Gerry Scotti: