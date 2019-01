Delusione Celentano, "Adrian" non convince e sui social è gara di sfottò

Altro che rock. "Adrian", l'attesissimo show di Adriano Celentano - a metà tra cartoon e spettacolo - per il ritmo è sembrato più simile a una nenia che a un assolo di chitarra elettrica e batteria capace di tenere sveglio chiunque, come ci aveva invece fatto credere la sua pubblicità a tutto volume.

Bellissima (graficamente) la parte animata - grazie alla straordinaria mano di Mino Manara - anche se sul livello dei contenuti ci sono molti "perché?", oltre a qualche polemica su scene di nudo e di sesso ormai sdoganate in prima serata. E di punti interrogativi ce ne sono tanti anche intorno allo spettacolo in onda dal teatro Camploy di Verona, che si alterna al cartone, debole anche quello nonostante l'indiscusso umorismo di Nino Frassica che prova a trascinare un lento carrozzone, o meglio, un'Arca.

Il ritorno in tv del Molleggiato, dopo 7 anni, convince davvero pochi. I più, perlomeno, si divertono sui social dando vita a una vera e propria gara di sfottò che certamente ci terrà compagnia per le prossime settimane di messa in onda (nove). "Nei discorsi di Capodanno dei presidenti della Repubblica c'è più ritmo" garantisce su Twitter Selvaggia Lucarelli, a cui fa eco il critico televisivo Davide Maggio: "Ah, 20 milioni... Ma di calci in c***", esprimendo in modo magari poco velato il disappunto sul presunto costo dell'evento. Libero sfogo alla fantasia tra meme e freddure, per certi versi il vero spettacolo.

