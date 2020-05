Alba Parietti: “Ho avuto il coronavirus. Ora sono immune e sto bene”

Alba Parietti rientra tra i personaggi del mondo dello spettacolo che in questi mesi hanno contratto il coronavirus. In collegamento con il programma di Rai Tre ‘Cartabianca’, l’attrice e opinionista che oggi è completamente guarita dalla malattia, ha ripercorso la sua esperienza: “Sospettavo di avere contratto il virus anche se non avevo nessuna possibilità di saperlo con certezza o di dimostrarlo. Quando è scoppiata la pandemia, quando ne siamo venuti a conoscenza, sono stata una delle prime a intuire e forse a esagerare nel senso degli allarmismi”, ha raccontato.

“Ho usato la mascherina fin da metà febbraio, ho chiesto a tutti di utilizzarla anche se non c’erano in circolazione. Credo di avere fatto una battaglia personale che mi ha creato anche molti nemici sulla questione perché ho creato degli allarmismi. Ma io mi rendevo conto che la situazione era grave”, ha aggiunto Alba Parietti indicando il 9 marzo come il primo giorno in cui ha avvertito i sintomi di febbre, mal di gola, raffreddore e senso di spossatezza.

“Ieri ho avuto la risposta definitiva. Avevo già fatto un test sierologico, quello in cui ci si buca il dito e che dicevano fosse impreciso. Lo avevo fatto in un centro di Pavia, poi mi hanno detto che non era valido. Era risultato positivo l’IgC, quindi avevo sviluppato gli anticorpi. Mi è stato fatto anche il tampone e sono negativa, sono guarita. Ma in effetti avevo contratto il virus e ora sono immune”, ha spiegato Alba Parietti che su Instagram ha poi ribadito quanto raccontato con l’ulteriore precisazione: “Potrò forse con il mio sangue salvare dei malati di codiv 19, come sta accadendo a Pavia al SanMatteo dove ho fatto analisi e dove donerò il sangue e a Mantova che segue lo stesso protocollo. L’unico vero grande privilegio che ho avuto e’ la possibilità di salvare (forse) con il mio sangue qualcuno”.

(Di seguito la testimonianza di Alba Parietti)