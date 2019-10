Alessia Marcuzzi, ritorno alle Iene nel segno di Nadia Toffa: la dedica

Un ritorno nel segno di Nadia Toffa, scomparsa ad agosto dopo una lunga battaglia contro il tumore. Stasera alle 21.25 su Italia Uno comincia la nuova edizione delle Iene, condotta ogni martedì da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino accompagnati dalla voci della Gialappa's Band. Ed è proprio alla giornalista bresciana che va il ricordo di Alessia a poche ore dal debutto di questa sera. "Tu ci sei sempre", scrive in un post di Instagram, dove condivide il video di Nadia che balla in spiaggia. "Bella che sei", aggiunge.

E sempre a Nadia è dedicata la reunion delle cento iene attesa per questa sera, con tanti colleghi che in questi anni sono passati in quello studio e ci tornano per ricordarla oggi che non c'è più. Da Simona Ventura e Luciana Littizzetto, fino a Geppi Gucciari e Fabio Volo, poi Enrico Lucci, Enrico Brignano, Claudio Bisio, Andrea Pellizzari, Pif, il Trio Medusa, Luca e Paolo e molto altri - tutti in divisa - che si stringono in un grande abbraccio per Nadia.