Mcs, puntata speciale: Costanzo e Mentana intervistano i "tre tenori" Bonolis, Conti e Scotti

Il 29 novembre del 1998, più di 20 anni fa, erano Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello “i tre tenori” protagonisti di una puntata straordinaria in cui Maurizio Costanzo, con l’aiuto del giornalista Enrico Mentana, ripercorreva la vita privata e la brillante carriera dei tre pioneri della televisione italiana, tre grandissimi personaggi che hanno rappresentato la storia del nostro Paese, della cultura e dello spettacolo. Giovedì 11 aprile 2019 lo storia si ripete e i protagonisti dello speciale sono tre amatissimi mattatori della tv di oggi: Paolo Bonolis, Carlo Conti e Gerry Scotti, intervistati, come da tradizione, da Costanzo e da Mentana.

La "triade" della conduzione italiana da Costanzo

Tra aneddoti e ospiti a sorpresa i due giornalisti sono pronti a raccontare le tappe più importanti della vita privata e lavorativa dei tre straordinari conduttori tv. E' un momento fortunato per tutti e tre. Mentre Bonolis, infatti, sta mettendo a segno l'ennesimo successo con la nuova edizione di 'Ciao Darwin', Conti è al timone de 'La Corrida' e Scotti è reduce dalla fortuna del revival di 'Chi Vuol Esser Milionario'.''Cosa ruberei a Carlo Conti? Forse mi riprenderei 'La Corrida' e la riporterei su Canale 5 - ammette Scotti - ma non sarebbe un furto, perché io la conducevo prima di lui. A Paolo Bonolis invece invidio 'Il senso della vita', una trasmissione che mi è sempre piaciuta moltissimo''.

L'appuntamento è per giovedì, in seconda serata, su Canale 5. Lo show di Costanzo è prodotto da Fascino p.g.t per Mediaset. A firmare la regia è Valentino Tocco.