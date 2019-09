Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2019

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tanti i colpi di scena attesi nelle prossime puntate, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019, di cui trovate le anticipazioni ufficiali di seguito. L'appuntamento con la soap opera ambientata a Napoli è, come sempre, ogni giorno alle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole 9 13 settembre 2019

Come riporta NapoliToday.it, si fa sempre più difficile il rapporto tra Serena e Filippo dopo la nascita delle gelosie di quest'ultimo nei riguardi di Leonardo. Lei prova a tranquillizzarlo riproponendogli la sua idea di aprire insieme un Bed & Breakfast, ma non riesce nel suo intento. Anzi, la situazione peggiora.

Ancora problemi per Vittorio: si precipita al Vulcano per Anita, ma rischia grosso: Alex potrebbe scoprirlo.

Uno sfogo di Alex al telefono con sua madre, viene ascoltato dalla piccola Mia. La bambina immediatamente dopo sparisce da casa, mettendo tutti in agitazione.

Elena ha deciso: vuole trasferirsi definitivamente a Londra, portando con sé Alice. Non deve soltanto superare le perplessità di Marina, ma anche e soprattutto quelle di Andrea che non vorrebbe ritrovarsi così lontano dalla figlia.