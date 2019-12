Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio da record: ‘20 anni che siamo italiani’ chiude in bellezza

Non poteva chiudere meglio di così ‘20 anni che siamo italiani’: nella sua ultima puntata in onda ieri, venerdì 13 dicembre, lo show di Rai Uno affidato alla simpatia e alla professionalità di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio ha superato ogni soglia già registrata nelle due serate precedenti, confermando così il gradimento del pubblico piacevolmente intrattenuto dal varietà di prima serata.

Partito con il 19,27% e proseguito con il 16% della seconda puntata, il programma ha chiuso il suo ciclo con la soglia record del 21,19% di share, pari a 4.235.000 di telespettatori interessati a uno spettacolo in cui canzoni, aneddoti e sketch (compreso un simpatico fuoriprogramma) sono stati gli ingredienti di un prodotto tanto ben riuscito.

Niente da fare per la concorrente Canale 5: il terzo e ultimo appuntamento de 'Il processo' ha ottenuto 1.510.000 telespettatori e uno share dell'8,70% che ha certificato lo scarso successo della serie tv. Terzo posto per Retequattro con 'Quarto Grado', visto da 1.458.000 telespettatori pari a uno share dell'8,37%.

Ascolti tv di venerdì 13 dicembre 2019

Per quanto riguarda le altre reti, Italia1 con 'Pintus at OstiaAntica' ha registrato 1.418.000 telespettatori, share 6,83%, mentre su Rai3 il film 'Nemiche per la pelle' ha conquistato 1.057.000 telespettatori e il 4,58%. La7 con 'Propaganda Live' ha totalizzato 890.000 telespettatori e il 5,43% di share e sul Nove 'I Migliori Fratelli di Crozza' ne ha interessati 718.000 (3,1%). Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Rai2 con 'Petrolio', visto da 520.000 telespettatori pari a uno share del 2,76%, e Tv8 con 'MasterChef Italia 2018', seguito da 497.000 telespettatori (2,6%).