Ascolti tv, trionfo Rai: boom per "Non dirlo al mio capo", bene anche "Pechino Express"

Trionfo in casa Rai. Nella sfida del prime time di giovedì 20 settembre Rai 1 e Rai 2 si piazzano al primo e secondo posto del podio. La fiction "Non dirlo al mio capo 2" si è aggiudicata il maggiore ascolto con 4.559.000 telespettatori e il 21,64% di share, seguita dalla prima puntata di "Pechino Express - Avventura in Africa" con 1.911.000 telespettatori e il 9,92% di share.

Terzo piazzamento, su Canale 5, per il film "Mission: Impossible - Rogue Nation", con 1.514.000 telespettatori e l'8,25% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: il film "Amici come noi" su Italia 1 (1.080.000 telespettatori, share 4,93%), "Piazzapulita" su La7 (889.000 telespettatori, share 5,4%), il film "Truth - Il prezzo della verità" su Rai 3 (813.000 telespettatori, share 3,69%), "W l'Italia Oggi e Domani" su Rete 4 (617.000 telespettatori, share 3,52%), il film "Il bambino con il pigiama a righe" (431.000 telespettatori, share 2%).

Notevole su Tv8 l'ascolto della partita di Europa League Dudelange - Milan che ha registrato 1.520.000 telespettatori con il 6,53% di share, che si piazza al quarto posto tra i programmi più visti del prime time.

In access prime time i "Soliti Ignoti - Il Ritorno" su Rai 1 ha registrato 4.427.000 telespettatori con il 18,63% di share, mentre su Canale 5 "Paperissima Sprint" ha ottenuto 3.183.000 telespettatori con il 13,35% di share.

Vittoria di Rai 1 anche nel preserale con "Reazione a catena" che ha registrato 4.639.000 telespettatori e il 27,17% di share, mentre su Canale 5 "Caduta libera smile" ha ottenuto 2.307.000 con il 14,13%. In seconda serata il programma più seguito è stato "Porta a Porta" con 1.110.000 telespettatori e il 13,76% di share.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 8.836.000 spettatori contro 6.135.000) che in seconda serata (con 3.792.000 spettatori contro 2.453.000) e nelle 24 ore (con3.328.000 spettatori contro 2.699.000).