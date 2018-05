Ascolti tv, Conti re del venerdì sera: vince anche in replica

In seconda serata spicca "Matrix Chiambretti" che totalizza su Canale 5 853mila spettatori con l'11,1%. Nel preserale di nuovo vincente, sempre su Rai 1, Carlo Conti con "L'Eredità" a 3 milioni 674mila spettatori e il 24,4% di share. Nell'access prime time si afferma "Soliti Ignoti - Il ritorno" con 4 milioni 271mila spettatori e il 19,6% di share. Nel pomeriggio di Rai 2, ottimo risultato per la conclusione della tappa del Giro d'Italia , vista da 2 milioni 415mila spettatori con uno share del 21,7%.

Non benissimo l'esordio della fiction spagnola "Le verità nascoste", su Canale 5 , anche se in una serata abbastanza "scarica" riesce comunque a guadagnarsi il secondo posto con 2 milioni e 278 mila spettatori e l'11,2% di share. Segue Rai 3 che con "Confusi e felici" ha raggiunto il 7,3% grazie a 1 milione 615mila spettatori.

Il finale di stagione conferma la giusta collocazione de "La Corrida" . Il programma condotto da Carlo Conti è il più visto del venerdì sera, anche in versione "Il meglio", con 3 milioni e 372 mila spettatori e il 17,3% di share.

