Ascolti tv, boom per 'Vivi e lascia vivere' su Rai1

Prosegue su Rai1 il successo della fiction 'Vivi e lascia vivere', per la terza settimana consecutiva il programma più visto della prima serata televisiva del giovedì, con 6.290.000 spettatori e il 23.5% di share. Al secondo posto, su Canale 5, 'Pelè' ha totalizzato invece 3.039.000 spettatori e il 12.2% di share. Al terzo posto, su Italia 1, 'Hunger Games - La Ragazza di Fuoco', con 1.539.000 spettatori e il 6.3% di share.

Ascolti tv di giovedì 7 maggio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.481.000 spettatori, share 7.1%), 'PiazzaPulita' su La7 (1.213.000 spettatori, share 5.8%), 'Il Caso Collini' su Rai3 (1.126.000 spettatori, share 4.1%), 'Una Festa Esagerata' su Rai2 (1.095.000 spettatori, share 4.3%), 'Agente 007 - GoldenEye' su Tv8 (506.000 spettatori, share 2%), 'Tutte Contro Lui - The Other Woman' sul Nove (497.000 spettatori, share 1.9%).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ascolti tv di giovedì 7 maggio: le altre fasce

In access prime time, ottimo ascolto su Rai1 per l'anteprima di 'Italian All Stars 4 Life', la cover di 'Ma il cielo è sempre più blu' di Rino Gaetano realizzata da oltre 50 tra i più famosi cantanti italiani a favore della Croce Rossa, che ha realizzato 5.322.000 spettatori e il 20% di share. A seguire la replica di 'Soliti Ignoti' ha ottenuto 5.670.000 spettatori e il 20.1% di share, superando 'Striscia la Notizia' su Canale 5 che ha registrato 4.917.000 spettatori e il 17.4% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha ottenuto 4.248.000 spettatori e il 21.4% di share, mentre su Canale 5 la replica di 'Avanti un Altro' ha registrato 3.607.000 spettatori e il 18.7% di share. In seconda serata, il programma di gran lunga più seguito è stato 'Porta a Porta' su Rai1, con 1.725.000 spettatori e il 13.4% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset in prima serata e nelle 24 ore. Mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.