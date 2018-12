Ascolti tv, la semifinale del Gf Vip non vola: Amendola vince ancora

Tre su tre per "Nero a metà". La fiction di Rai 1 con Claudio Amendola conquista per la terza settimana consecutiva il prime time del lunedì sera con 5.411.000 spettatori e 23.3% di share. Niente da fare per il Grande Fratello Vip, che non vola nemmeno con la semifinale: 3.505.000 spettatori e il 20.3% di share per il reality di Canale 5.

Record per "Report", che su Rai 3 ha conquistato 2.242.000 spettatori pari a uno share del 9.2%. 850.000 e il 4.8% per "Criminal Minds", su Rai 2, mentre "Quarta Repubblica" su Rete 4 ha totalizzato 535.000 spettatori con il 2.9% di share. Tra gli altri programmi del prime time: 520.000 spettatori con uno share del 2.5% per "Atlantide", su La7, 368.000 e l'1.7% per "Agente 007 – Moonraker: Operazione Spazio" su TV8, mentre sul Nove "Spiderwick – Le Cronache" ha registrato 243.000 spettatori (1%).

Nel preserale di Rai 1 "L'Eredità" vince la fascia oraria con 4.669.000 spettatori e uno share del 23,3%. Nella stessa fascia oraria "The Wall" 4.005.000 spettatori con il 20,55% di share, mentre nell'access prime time "I soliti ignoti il ritorno" su Rai 1 arriva a 4.827.000 spettatori con il 18,4% di share e "Striscia la notizia" su Canale 5 registra 5.216.000 telespettatori con il 19,89% di share. Sempre bene su Rai 3 il programma "Alla lavagna": il 5,33% lo share messo a segno, 1.316.000 i telespettatori.

In seconda serata, su Rai 1 "Che fuori tempo che fa" arriva ad 1.481.000 spettatori con il 13% di share, su Rai 3 il programma di Salvo Sottile "Prima dell'alba" coinvolge 873.000 spettatori con il 6,2% di share.

Nel complesso il Gruppo Rai vince la prima serata con il 37,5% di share e 9.680.000 spettatori e l'intera giornata con 3.833.000 spettatori e il 37% di share. La seconda serata invece va alle reti Mediaset con il 36,81% di share e 4.400.000 spettatori.