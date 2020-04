Montalbano in replica stravince sulla prima tv 'Animali fantastici: i crimini di Grindelwald'

Non c’è concorrenza che tenga quando Rai Uno schiera in prima serata un episodio del ‘Commissario Montalbano’, sia esso inedito o trasmesso in replica come jolly dall’assicurato successo. La conferma si legge nei dati Auditel di lunedì 20 aprile: la riproposizione de 'Il gioco delle tre carte' della serie interpretata da Luca Zingaretti, - film mandato in onda per la prima volta nel lontano 2006 -, ha coinvolto ben 5.904.000 telespettatori, pari a uno share del 21,32% che ha distanziato di molto l’offerta di Canale 5. Sull’ammiraglia Mediaset, infatti, il film 'Animali fantastici: i crimini di Grindelwald', prima tv della saga sceneggiata da J.K.Rowling, è stato visto da 3.444.000 telespettatori pari al 14,26% di share.

Ascolti tv di lunedì 20 aprile 2020

Per quanto riguarda le altre reti, al terzo posto si è classificato Report su Rai3 con 2.863.000 telespettatori e il 9,86%. "Un'estate al mare" su Italia 1 ha conquistato 1.681.000 spettatori per il 6% di share. "Quarta Repubblica" ha raggiunto una media di 1.636.000 spettatori netti per il 7.3% di share. "Stasera tutto è possibile", in onda su Rai2, è stata la scelta di 1.307.000 spettatori netti per il 5.2% di share, mentre "Flightplan – Mistero in volo", in onda su La7, è stato visto da 713.000 spettatori con uno share del 2.5%. "4 Ristoranti", il format di Alessandro Borghese, è stato visto da 512.000 spettatori per l'1.7% di share. "Baby Animals – Il primo anno sulla terra", in onda sul Nove, ha raccolto 297.000 spettatori netti per l'1.2% di share.