Ascolti tv, ‘Pane e Libertà’ supera ‘Contagion’. Bene il Concerto del Primo Maggio

E’ quasi un testa a testa tra i film tv 'Pane e libertà - Giuseppe Di Vittorio' e ‘Contagion’ proposti rispettivamente da Rai Uno e Canale 5 nella prima serata di venerdì 1° maggio. 3.566.000 telespettatori pari a uno share del 13,46% sono stati i numeri registrati dal film sulla vita del sindacalista antifascista interpretato da Pierfrancesco Favino, mentre la pellicola di Steven Soderbergh che ha scatenato i social per le inquietanti similitudini con la realtà attuale, ha ottenuto 3.334.000 telespettatori e uno share del 12,41%. Terzo gradino del podio per Rai3 che con il Concertone del Primo Maggio in una versione inedita a causa dell'emergenza coronavirus ha totalizzato 2.264.000 telespettatori e l'8,69% di share.

Ascolti tv di venerdì 1° maggio 2020

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia 1 con il film 'The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1' ha interessato 1.960.000 telespettatori (7,15%), mentre su Rai2 'N.C.I.S. Unità Anticrimine' ha conquistato 1.660.000 telespettatori e il 5,52% e, a seguire, 'The Rookie' ne ha raccolti 1.506.000 (5,42%). 'Quarto Grado' su Retequattro è stato visto da 1.547.000 telespettatori con il 6,65%, e 'Propaganda Live' su La7 da 1.292.000 pari al 5,56% di share. Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Tv8 con 'Il meglio di Italia's Got Talent' (811.000 telespettatori, share 2,89%) e Nove con 'Fratelli di Crozza - Il meglio di quando si stava meglio' (534.000 telespettatori, share 1,87%).