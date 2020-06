Ascolti tv, la semifinale di Coppa Italia seguita da oltre 7 mln di spettatori

Il calcio italiano segna un altro goal nella partita degli ascolti tv. Dopo gli oltre 8 milioni di spettatori del match di semifinale tra Juve e Milan di venerdì sera, ieri, 13 giugno, la partita di Coppa italia, in onda su Rai 1, tra Napoli-Inter ha conquistato 7.119.000 spettatori pari al 32.3% di share. Su Canale 5 Guardia del Corpo, film con l’indimenticabile Whitney Houston e Kevin Costner ha raccolto davanti al video 1.864.000 spettatori pari al 9.2% di share. A distanza di 8 anni dalla sua scomparsa, era l’11 febbraio del 2012 quando la notizia sconvolse il mondo della musica e non solo, restano ancora tanti gli interrogativi sulla causa della morte della cantante americana. Tante le verità nascoste dietro quel malessere che l'ha portata ad abusare di alcol e droga fino al tragico epilogo.

Ascolti tv sabato 13 giugno: Prime Time

Vediamo ora gli ascolti delle altre trasmissioni andate in onda nel Prime Time di sabato 13 giugno. Su Rai2 Ossessione senza Fine è stato seguito da 1.012.000 spettatori con il 4.5% di share. Il mio Amico Nanuk, la storia di un bambino che aiutato da un inuito mezzo indiano e mezzo canadese, cerca di riportare il cucciolo di un orso polare dalla madre, andato in onda su Italia 1 ha intrattenuto 755.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Rai3 Un Italiano in America è stato seguito da 886.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Io, loro e Lara totalizza un a.m. di 830.000 spettatori con il 4.1% di share. Caccia al Ladro su La7 ha registrato 524.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Se Scappi ti sposo ha raccolto 386.000 spettatori con l’1.9%. Su Nove Il Delitto di Avetrana ha intrattenuto 564.000 spettatori e il 3% di share.

Ascolti tv sabato 13 giugno: Access Prime Time

Questi gli ascolti delle altre trasmissioni andate in onda nell'Access Prime Time di sabato 13 giugno. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 3.054.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai3 Aspettando le Parole piace a 1.284.000 spettatori (5.8%). Su Italia 1 CSI ottiene il 3.7% con 811.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend è stato seguito da 1.011.000 telespettatori con il 4.9% nella prima parte e 956.000 (4.3%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha intrattenuto 1.041.000 spettatori (4.8%). 4 Ristoranti su Tv8 segna 478.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato seguito da 328.000 spettatori con l’1.6% di share.