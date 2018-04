‘Avanti un altro’ cancellato? Il commento di Paolo Bonolis nell'ultima puntata

‘Avanti un altro’ ha chiuso ieri 22 aprile 2018 la sua stagione televisiva con un successo importante che ha fatto registrare una media di share del 21.6%.

Nonostante il risultato molto soddisfacente per Canale 5, nel 2019 il programma preserale condotto da Paolo Bonolis potrebbe non andare in onda.

Le parole pronunciate dal conduttore, infatti, hanno alimentato il dubbio che questa appena terminata potrebbe essere l’ultima serie dello show.

“Chiedo a tutti voi: la prossima stagione ci sarà ancora Avanti un altro? Noi questo non possiamo saperlo. Lo decide la Rete? Lo decidiamo noi? Lo decidete voi? Vallo a sapere. Nel frattempo vi salutiamo e andiamo tutti al mare” ha detto Bonolis alla fine dell’ultima puntata.

“Senza di loro sarei una caccola informe” ha aggiunto ancora lo showman ringraziando i vari personaggi del “Salottino” che hanno animato il quiz durato circa 100 puntate: “Conclusione degna di uno spettacolo che ha vagheggiato attraverso i palinsesti, offrendo voi – mi auguro – un’ora di rilassante e disincantato divertimento”.

Paolo Bonolis ha poi ringraziato l’immancabile Luca Laurenti, gli autori e anche Mediaset che, a questo punto, di concerto con le produzioni Endemol ed Sdl, dovrà decidere se replicare o meno il quiz anche nella prossima stagione.