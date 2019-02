Insulti a Barbara D’Urso, la conduttrice tuona: “Se la vedrà faccia a faccia con me”

(Barbara D'Urso commenta la vicenda degli insulti ricevuti da John Vitale)

Barbara D’Urso è stata durissima nel commentare la vicenda che l’ha vista suo malgrado protagonista all’Isola dei Famosi 2019.

Durante la diretta televisiva di ‘Domenica Live’ in onda ieri 3 febbraio la conduttrice ha mandato in onda un video che riassumeva la vicenda degli insulti che John Vitale, aspirante concorrente del reality poi ritiratosi dal programma nella terza puntata (qui i dettagli), le aveva rivolto un anno fa sui social.

Barbara d’Urso insultata da John Vitale: “Se la vedrà faccia a faccia con me”

Nel corso del contenitore domenicale di Canale 5, Barbara d’Urso non ha usato mezzi termini a proposito della vicenda “Non mi sento offesa sono una donna e una professionista strutturata. Questi insulti non mi toccano” – ha detto la D’Urso – “Però penso a tutte le altre donne che da queste parole e da queste violenze verbali vengono colpite ogni giorno. Questa persona se la vedrà faccia a faccia con me, probabilmente in tribunale”.

L’intervento della padrona di casa si è concluso con un avvertimento a John Vitale: “Non accetterò che tu venga nel mio studio a baciarmi e a leccarmi il fondoschiena”, ha avvisato la conduttrice.

Stando così le cose, la riappacificazione sperata da Vitale nel videomessaggio con cui ha motivato il suo ritiro dal programma sembra quantomai imporbabile.