Barbara Palombelli: "Barbara d'Urso un genio. Il caso Prati-Caltagirone in mano a me durava due ore"

Il pubblico si divide a metà quando si tratta di Barbara d'Urso, ma in Mediaset molti colleghi la stimano e apprezzano il suo modo di fare tv. Tra questi Barbara Palombelli, che insieme a lei detiene il record di ore di presenza nel piccolo schermo: "Al giorno sono quattro ore e mezza - ha spiegato, ospite del programma Belve - Credo di essere avanti io. Trovo che lei sia un genio, riesce con pochissimi soldi e mezzi a far lievitare tutto quello che tocca".

Come il caso del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, che ha riempito puntate intere dei programmi di Carmelita. "Io mi sarei impietosita, non avrei affondato il coltello - ha assicurato la Palombelli - La d'Urso è riuscita a tenere su quattro/cinque programmi partendo dal nulla, perché non era nulla come poi si è scoperto. Io faccio un altro lavoro, lei è un'attrice, ha una carta in più".

Insomma, con lei Pamela Prati avrebbe avuto vita più semplice: "Il caso in mano a me sarebbe durato due ore".