Bella da morire, anticipazioni terza puntata domenica 29 marzo 2020

Terzo appuntamento domenica 29 marzo in prima serata su rai Uno con ‘Bella da morire’, serie crime interpretata da Cristiana Capotondi (nei panni dell’ispettrice di Polizia Eva Cantini) e Lucrezia Lante della Rovere (è la pm Giuditta Doria) che punta a dare visibilità a un tema tristemente attuale come quello dei femminicidi, cercando di restituire la complessità, i retroscena e le sfumature di queste storie.

Bella da morire, la trama

Eva Cantini, ispettrice di polizia, fa ritorno nella sua città natale per dare una mano alla sorella Rachele, giovane mamma single del piccolo Matteo che sta attraversando un periodo complicato. Il suo arrivo in commissariato però non sarà dei più semplici: Eva dimostra fin da subito di avere un carattere duro e spigoloso e il questore Festi la accoglie bruscamente. Quando poi Claudio Scuderi si presenta per denunciare la scomparsa della figlia Gioia, aspirante showgirl, Eva sembra essere l'unica a intuire che non si tratta di una semplice sparizione.

Bella da morire, anticipazioni terza puntata

Nel primo episodio Eva decide di rendere pubblico il video con cui ha estorto la falsa confessione alla donna delle pulizie di Graziano provocandone l'arresto. Il suo gesto, però, provoca delle conseguenze: Giuditta lascia il caso a Iurini a cui chiede di tenere Eva nella sua squadra. Una nuova testimonianza, intanto, riapre le indagini e rimette tutto in discussione.

Nel secondo episodio, Rachele incontra Edoardo, l'uomo che l'ha violentata e padre di Matteo. Anita, invece, scopre un nuovo indizio: della vernice gialla sotto le unghie di Gioia, dettaglio che porta Eva a chiedersi dove possa essere andata la ragazza prima di essere uccisa. La protagonista, così, chiede aiuto a Giuditta, che a sua volta parla con Iurini.

(A questo link di Rai Play è possibile recuperare le puntate precedenti di 'Bella da morire')

In un momento di debolezza, Rachele racconta ad Eva la verità sul suo passato.

Adesso, però, ha bisogno di allontanarsi per qualche giorno e di fare chiarezza...

Che cosa avrà in mente?#BellaDaMorire la 3^ puntata STASERA #29marzo alle 21.25 su #Rai1 pic.twitter.com/wCtibyVIu1 — Rai1 (@RaiUno) March 29, 2020

