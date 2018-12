Bianca Berlinguer sfora con Cartabianca, Mannoni non vuole andare in onda: il siluro in diretta

La staffetta tra Cartabianca e Linea Notte, su Rai 3, finisce ancora una volta in polemica. Martedì sera Bianca Berlinguer ha sforato - come già accaduto tante volte - passando la linea in ritardo a Maurizio Mannoni, che non l'ha presa molto bene.

"Dieci minuti di ritardo - ha fatto notare subito il conduttore - Che facciamo, andiamo in onda? Lo chiedo ai nostri ospiti, siete voi che avete aspettato dieci minuti. Se mi dite di no chiudo e vado a casa". Imbarazzo in studio e l'umore di Mannoni non è migliorato nel corso della puntata. "Andiamo dai colleghi delle sedi regionali molto in ritardo - ha ribadito poco dopo - Voi che siete in tanti protestate, non lasciatemi sempre solo a protestare contro gli sforamenti".

Una mancanza di rispetto che Mannoni non perdona a Bianca Berlinguer, tenendo per il finale la stoccata: "Ci vediamo domani a mezzanotte. Lo dico con sicurezza perché c'è Federica Sciarelli e lei è puntuale".