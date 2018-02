Boldi: "La lite con De Sica? Ora dico come è andata"

Massimo Boldi e Christian De Sica, una grande amicizia e un sodalizio artistico indimenticabile. Da anni, però, l'esilarante coppia comica non è più protagonista di quei cinepanettoni che hanno fatto divertire intere generazioni.

Dietro al loro addio non è mai stato chiaro cosa ci fosse. A lungo si è parlato di una brutta lite, senza mai entrare troppo nei dettagli, ma ora a raccontare la verità è Boldi. Ospite di Domenica Live, "Cipollino" ha chiarito una volta per tutte: "Ma posso litigare con Christian io? E' stato solamente il periodo di quando son rimasto vedovo, ho avuto un momento difficile della mia vita, volevo capire tante cose e non ho rinnovato il contratto con De Laurentiis. Volevo provare a fare il produttore e così ho fatto. Vuoi chiamare Christian in diretta? Chiamalo".

Nessun gelo quindi tra i due, parola di Massimo Boldi, che al contrario annuncia un possibile ritorno: "Stiamo cercando di trovare un'idea. Non è facile. Mi auguro di tornare a fare un film con Christian. Sarei felicissimo". E non sarebbe l'unico.