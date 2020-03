C’è posta per te, Higuain si commuove: “Questo programma tira fuori la sensibilità delle persone”

(Gonzalo Higuaín incontra i figli di Mario a 'C'è posta per te')

Non solo Stefano De Martino, Belen Rodriguez e il duo comico Pio e Amedeo: tra gli ospiti della puntata di ‘C’è posta per te’ di sabato 29 febbraio 2020 c’è stato anche Gonzalo Higuain, chiamato dal signor Mario come ‘regalo’ per i figli Armando, Jessica e Samuele per chiedere loro scusa della sua assenza.

L’attaccante della Juventus ha ascoltato la storia della loro famiglia, segnata da problemi economici e di salute del padre che ha dovuto affrontare un tumore, la separazione dalla moglie e pure lontananza dai suoi ragazzi quando è stato costretto a partire in Germania per cercare un lavoro. “Per colpa mia avete dovuto crescere in fretta. Grazie di esistere. Promettetemi di non cambiare mai”, ha detto Mario ai figli.

Higuain a ‘C’è posta per te’: la dichiarazione commossa per la famiglia di Mario

Entrato in studio, Gonzalo Higuain che soprattutto per uno dei figli dell’uomo è un vero e proprio idolo, ha commentato la storia di Mario e dei suoi figli, parlando della sua sua esperienza di padre di una bimba di pochi anni: “Quando è nata mia figlia la mia vita è cambiata. La loro storia mi ha spinto a venire qui perché è una storia meravigliosa, io non ho passato neanche il 3% di quello che hanno vissuto loro”.

Poi, i complimenti indiretti a Maria De Filippi: “Quello che mi piace di questo programma è che tira fuori la sensibilità delle persone”, ha affermato Higuain che, tra i regali portati in dono alla famiglia, ha consegnato anche un portafoglio con un aiuto economico per affrontare le spese della gelateria di famiglia aperta dai tre fratelli nel 2018.