C’è posta per te, Maria De Filippi chiama gli amici per partire alla grande

Torna domani, sabato 12 gennaio, in prima serata su Canale 5 'C'è posta per te', il people show di Maria De Filippi giunto alla 22ma edizione.

L’esordio per il nuovo ciclo di puntate che raccontano di storie comuni, liti e riconciliazioni sfida la concorrenza di Rai Uno che trasmette l'incontro di Coppa Italia Bologna – Juventus (qui tutte le informazioni) e per partire alla grande la conduttrice e autrice del programma chiama ospiti del calibro di Ricky Martin e Belen Rodriguez &co.

C'è posta per te 2019, gli ospiti della prima puntata del 12 gennaio

Dopo l’annuncio della presenza della pop star internazionale Ricky Martin, ecco arrivare anche quello che indica il trio di conduttori di ‘Tu si que Vales' - programma di cui la stessa Maria De Filippi è stata giudice - formato da Belen Rodriguez e i campioni di sport Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Saranno loro a regalare una sorpresa ad alcuni dei protagonisti delle storie al centro del programma.

Il format - venduto in oltre 24 paesi nel mondo – rimane, infatti, fedele a se stesso: persone comuni affidano un messaggio alla trasmissione nel tentativo di recuperare un rapporto, ricucire un distacco, ritrovare un parente perduto, un primo amore mai dimenticato o semplicemente fare una sorpresa ad una persona speciale.

La narrazione della conduttrice aiuta a ricostruire questi spaccati di vita, fino alla decisione dei protagonisti, divisi dalla scenografia, che possono decidere di ascoltarsi e incontrarsi davvero, spesso mettendo fine ad una separazione che dura da tempo.