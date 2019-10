Come partecipare alla prossima edizione di 'All Together Now' con Hunziker e J Ax

Dopo il grande successo della scorsa stagione, al via i casting per la seconda edizione di “All Together Now”, lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, e condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. E la produzione è in cerca di concorrenti.

Come partecipare a All Together Now: casting

Le selezioni saranno sabato 19 e domenica 20 ottobre. Chiunque vorrà mettersi in gioco per partecipare al programma potrà presentarsi presso lo studio 6 di Cinecittà a Roma (ingresso da via Lamaro 30, dalle ore 9.00 alle 19.00). I concorrenti saranno selezionati da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma. Solo uno di loro si aggiudicherà il premio finale di 50 mila euro.

All Together Now, il format

La musica, un Muro di 100 giurati, più di 50 concorrenti-cantanti e 1 solo vincitore. Dopo il successo riscontrato all'estero, la scorsa primavera è arrivato in prima serata su Canale 5 'All Together Now', lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione del rapper J-Ax. Michelle è la padrona di casa, mentre J-Ax veste invece i panni del Presidente d’eccezione di una incredibile giuria, composta da ben 100 personaggi variopinti e competenti, che formano un vero e proprio Muro Umano come non si era mai visto prima in tv. Tra i giudici del Muro, anche cantanti e volti noti e tantissimi altri professionisti del mondo della musica e dello spettacolo.