Chi è Luna Melis, la nuova conduttrice di 'X Factor Daily'

Un nuovo volto si affaccia in tv. E' quello di Luna Melis, la giovanissima rapper sarda che ha conquistato il terzo posto a X Factor 2018 e che oggi debutta alla conduzione di 'X Factor Daily', "diario di bordo" del talent di Sky prodotto da Fremantle in partenza il 18 ottobre, ovvero il racconto della preparazione dei concorrenti ai Live.

Chi è Luna Melis conduttrice di X Factor Daily

Luna è stata una delle sorprendenti rivelazioni della scorsa edizione: classe 2002, con l’inedito “Los Angeles” si era aggiudicata il disco d'oro, registrando 15 milioni di streaming e 16 milioni di visualizzazioni su Youtube. A inizio 2019, subito dopo la fine di 'X Factor', ha firmato un accordo di management con Yalla Movement, società fondata da Jake La Furia e Big Fish: proprio quest’ultimo aveva prodotto l’inedito con cui Luna è arrivata fino alla finale del talent al Mediolanum Forum di Assago ma anche “Donna Domani”, il primo singolo di Luna dopo l’esperienza a 'X Factor', realizzato in collaborazione con la trapper rivelazione Chadia Rodriguez, che ha ottenuto oltre 1 milione di streaming. Il 28 giugno, infine, è uscito il suo ultimo singolo “Asia”.

Tutto quello che c'è da sapere su 'X Factor Daily'

Come di consueto, 'X Factor Daily' parte il giorno dopo gli Home Visit, lo step in cui i quattro giudici - Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta - sceglieranno i tre concorrenti della rispettiva squadra: la prima puntata, con la conduzione di Luna, è prevista per venerdì 18 ottobre alle 19.35 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, Sky Go, su smartphone e in streaming su Now Tv. Dal 26 ottobre ogni sabato alle 18.30 andrà in onda l’appuntamento con X Factor Weekly, che oltre a ripercorrere i momenti principali della settimana, mostrerà anche il primo concerto live dell’eliminato.