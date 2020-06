'Chi l'ha visto?', puntata dedicata all'incidente di Zanardi

Nella puntata di 'Chi l'ha visto?' in onda mercoledì 24 giugno, alle 21.20 su Rai Tre, Federica Sciarelli si occupa dell'incidente di Alex Zanardi, passando al setaccio gli ultimi istanti prima del terribile impatto della sua handbike contro un camion che stava transitando nella corsia opposta, su una strada provinciale nei pressi di Pienza.

Per il Sostituto Procuratore di Siena, Serena Menicucci, ogni testimonianza è preziosa e l'appello è rivolto "a chiunque sia in grado di riferire circostanze utili per capire la dinamica dell'incidente e ricostruire quei minuti".

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo le prime ricostruzioni la responsabilità sarebbe da attribuire a Zanardi. L'incidente è avvenuto in provincia di Siena verso le 16.45 di venerdì 19 giugno. L'ex pilota di Formula Uno si trovava in Val d'Orcia per una delle tappe della staffetta tricolore di "Obiettivo 3", progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Mentre con la sua handbike percorreva la Strada provinciale 146 'di Chianciano', nel comune di Pienza, all'altezza del km 39+800, nei pressi del bivio per la località Sant'Anna in Camprena, si è verificato l'incidente con un autocarro che procedeva in direzione opposta. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, Zanardi, mentre percorreva un tratto in lieve discesa, a una curva, avrebbe perso il controllo del suo mezzo e sarebbe scivolato sulla corsia opposta, andando a sbattere contro la parte anteriore di una motrice di un autocarro. Nell'urto Zanardi ha battuto violentemente la testa. Ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, le condizioni del campione paralimpico restano stabili ma gravi.