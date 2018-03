Federica Sciarelli saluta Fabrizio Frizzi: il ricordo commosso a ‘Chi l’ha visto’

Non esiste programma televisivo che in questi giorni non dedichi un momento al ricordo di Fabrizio Frizzi, omaggiato meritatamente dal suo pubblico e dai colleghi che dalla Rai a Mediaset, passando per le radio nazionali, già rimpiangono il conduttore gentile.

Anche ‘Chi l’ha visto’ gli ha reso omaggio: nella puntata trasmessa in diretta ieri su Rai Tre, Federica Sciarelli ha dedicato al collega parole sentite, pronunciate con evidente tristezza mentre alle sue spalle campeggiava quell’indimenticabile uomo sorridente.

“Ciao Fabrizio, dalla tua grande famiglia” ha detto la giornalista supportata dagli applausi del pubblico: “C’era una grande umanità lui. La stessa che mettiamo noi nel cercare le persone scomparse, in punta di piedi”.

“La sua grazia e professionalità resteranno con noi, come la sua risata inconfondibile” ha aggiunto ancora la Sciarelli, unita nel dolore di tutta la tv italiana.