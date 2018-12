Il Concerto di Natale in diretta su Rai Uno

Dalla Basilica di San Francesco d’Assisi, Rai Uno trasmette in Eurovisione il tradizionale Concerto di Natale che vede la presenza del famoso tenore José Carreras.

Si tratta della registrazione del “concertone” avvenuto il 15 dicembre scorso di canti della tradizione natalizia cristiana misti a musica classica dei più grandi maestri della storia sinfonica.

Il tenore Josè Carreras è accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, dal coro di voci bianche de “I piccoli musici”, e infine anche dal coro maschile “Coenobium Vocale”.

Concerto di Natale su Rai Uno, come vederlo

Giunto alla 33esima edizione il Concerto di Natale è trasmesso su Rai Uno in onda in Eurovisione. Per quanti vogliano rivederlo, la replica è disponibile alle 21.15 su Rai5 e in streaming sul sito RaiPlay.