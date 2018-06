Corona querela Selvaggia Lucarelli: la dura replica e il velenoso botta e risposta sui social

Tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli non scorre affatto buon sangue. Adesso l’antipatia reciproca che l’uno nutre nei confronti dell’altra è stata confermata da una serie di storie postate su Instagram dall’ex re dei paparazzi e commentate dalla blogger su Twitter.

Corona si è rivolto direttamente alla giornalista che, a suo dire, lo avrebbe duramente attaccato in passato e, in vista della sua partecipazione a 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti il prossimo 17 giugno, l’ha invitata ad un confronto in diretta negli studi di La7.

“Oggi sto andando in tribunale a depositare una querela nei confronti di una pseudo giornalista tutta rifatta che da dieci anni scrive contro di me, ma quando la chiamo per venire a confrontarsi non ce la fa”, ha dichiarato Corona nella storia che reca il titolo “@selvaggialucarelli ti aspetto domenica 17 giugno a Non è l’Arena… se hai le pal*e”, ha aggiunto ancora.

“Ti invito domenica 17, come ha fatto la redazione di Massimo Giletti, da cui tante volte sei andata a infangare il mio nome, a venire a confrontarti con me, se hai le pa..e. Fallo, se hai le pa..e, anziché parlare”.

Pronta la replica di Selvaggia Lucarelli che ha affidato a Twitter la sua risposta: “Non andrò in tv in una puntata dedicata a un confronto col tizio che entra e esce di galera perché a) non mi interessa avere alcun confronto trash con lui b) dal 14 per giunta sono in vacanza in un paese molto lontano perché al contrario suo, IO possiedo il passaporto”.

Non andrò in tv in una puntata dedicata a un confronto col tizio che entra e esce di galera perché a) non mi interessa avere alcun confronto trash con lui b) dal 14 per giunta sono in vacanza in un paese molto lontano perché al contrario suo, IO possiedo il passaporto. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 8 giugno 2018





In seguito, Selvaggia Lucarelli ha postato lo screenshot della storia di Fabrizio Corona che su Instragram ha ripreso il momento in cui depositava la querela.

“La cancelliera del tribunale di Milano che riprende Corona che deposita la querela. E Corona che la riprende e la mette su Instagram. Il tribunale, luogo in cui si decide della vita delle persone, come il grande fratello. La mestizia”, ha scritto la blogger.

La cancelliera del tribunale di Milano che riprende Corona che deposita la querela. E Corona che la riprende e la mette su Instagram. Il tribunale, luogo in cui si decide della vita delle persone, come il grande fratello. La mestizia. pic.twitter.com/E4eCT3CsUd — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 8 giugno 2018





Poche ore dopo, ecco arrivare l’ennesima risposta di Corona al tweet della Lucarelli: “Visto che dici che te ne vai in vacanza, possiamo fare una registrata o mandarti una troupe… Tira fuori i cogl**ni, sei capace di insultare solo dietro una scrivania”.