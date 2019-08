Costantino Vitagliano al trono over? "Vorrei trovare l'anima gemella"

Quindici anni fa spezzò il cuore a tante ragazze sul trono di 'Uomini e Donne', compreso quello di Alessandra Pierelli, la sua scelta, con cui finì dopo qualche mese, ma oggi Costantino Vitagliano tornerebbe di corsa nel dating show di Maria De Filippi per trovare il vero amore.

"Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino - fa sapere a DiPiù -. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni. Allora pensavo più al successo che all'amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l'anima gemella".

Costantino Vitagliano ha 45 anni e da 4 è papà di Ayla, nata dalla relazione con Elisa Mariani. Accanto a lui sogna una donna con cui condividere la quotidianità e per un attimo, anni fa, ha pensato potesse essere proprio la sua ex Alessandra: "Dopo che ci siamo lasciati l'ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico. Allora stava con un calciatore e non ha voluto parlarmi. Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice".