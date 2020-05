Fazio e la faccia da "fratacchione", De Luca show a 'Che tempo che fa'

Politico, Presidente della Regione Campania e showman. Il curriculum di Vincenzo De Luca si arricchisce con l'emergenza coronavirus, che gli sta facendo mettere in campo non solo le sue indiscutibili capacità di governance ma anche quelle innate doti umoristiche a cui sta abituando gli italiani tra una conferenza stampa e un'ospitata in tv.

L'ultima gag è andata in onda domenica sera a 'Che tempo che fa', complice Fabio Fazio, curioso di conoscere l'opinione del Governatore sul tema degli affetti stabili. "Io sono favorevole a tutti gli affetti - ha risposto De Luca - Sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia". Una frecciatina che ha fatto sorridere il padrone di casa, costretto però a difendersi: "No guardi, molti no. Ne ho tre. Mia moglie e i miei figli, che non vedo da due mesi, e domani vado".

"Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da #fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia."@VincenzoDeLuca con @fabfazio a #CTCF 😁 @RaiDue #veniamonoidavoi pic.twitter.com/c6jUghZ26g — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 3, 2020

Con il termine 'fratacchione', letteralmente si intende un frate alto e goffo, ma viene anche usato per indicare un 'finto buono'. E sui social è subito hashtag, con fotomontaggi del conduttore vestito da frate, battute e attestazioni di stima per De Luca, che ormai spopola sul web.

Tra i primi a commentare, Fiorello: "Credo di amare De Luca", ha scritto lo showman. Che stamattina ha aggiunto su Twitter: "E comunque c'è del 'Fratacchionismo'". Anche l'autore televisivo Marco Salvati ha espresso ammirazione per il governato: "Fazio il 'fratacchione'. De Luca wins". Su Google in molti hanno iniziato a cercare il significato di "fratacchione", altri hanno dato la loro personale interpretazione su Twitter: "Dicesi #Fratacchione persona di sesso maschile con faccia da babbeo che vuole fare il falso simpatico nei confronti di una persona molto furba", ha scritto qualcuno. Ma i commenti divertiti ed entusiastici sono stati davvero moltissimi: "Siamo riusciti a mandare #fratacchione in tendenza. Poi venitemi a dire che non siamo il paese più bello del mondo", ha commentato un utente. "Stasera De Luca ha superato la Littizzetto", ha scritto un altro. "Anni di finti sfottò della Littizzetto, poi arriva De Luca e con una sola parola marchia e distrugge l'immagine di Fabio Fazio nei secoli dei secoli, amen", ironizza un altro tweet. "Momenti di alta televisione. Una perla che finirà nelle teche Rai per essere ricordate per sempre", ha sentenziato un altro. A fine puntata, su Twitter, anche il commento di Fazio: "Se anche Naomi Campbell elogia De Luca, un motivo ci sarà! Quanto ridere con Vincenzo De Luca". L'ha presa bene...