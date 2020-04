Domenica In, anticipazioni: tutti gli ospiti in collegamento

Mara Venier torna anche questa settimana nel suo salotto della domenica pomeriggio, vuoto ma comunque pieno di amici e ospiti collegati da casa. Il 19 aprile, alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, la 31esima puntata di 'Domenica In'.

L'appuntamento si aprirà con un'intervista al popolare attore Christian De Sica, poi spazio alla coppia Amadeus e Giovanna Civitillo. Max Giusti, reduce dal successo di 'Pechino Express', si collegherà insieme al giornalista e compagno di squadra Marco Mazzocchi, mentre l'etoile Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti si collegheranno dalla Spagna.

Elena Sofia Ricci interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 'Vivi e lascia vivere', con lei anche il regista Ferzan Ozpetek che annuncerà una importante iniziativa, promossa con il sostegno dalla SIAE, per l'istituzione di una 'Giornata dedicata ai Camici Bianchi'.

Gino Sorbillo e il sindaco Luigi De Magistris racconteranno come la città di Napoli sta affrontando questo periodo di emergenza, mentre il Prof. Francesco Le Foche darà alcune indicazioni su come potrebbe avvenire il graduale passaggio alla 'Fase 2'. Iginio Massari, noto chef e pasticcere, regalerà ai telespettatori una delle sue preziose ricette per preparare un buonissimo dolce. Gli attori Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale si collegheranno per promuovere le repliche della seguitissima serie tv 'L'Allieva 2', in onda da domenica 19 aprile, su Rai1. La regia è di Roberto Croce.