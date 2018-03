"E' arrivata la felicità", addio prima serata: la fiction spostata alla domenica pomeriggio

Che tonfo "E' arrivata la felicità". Da giorni si vociferava di uno spostamento di rete, da Rai 1 a Rai 2, e invece la decisione è stata ancora più drastica a causa degli ascolti poco promettenti. La seconda stagione della fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria resta su Rai 1, ma deve dire addio alla prima serata.

Gli episodi mancanti andranno in onda la domenica pomeriggio, alle 16:35 dopo Domenica In (altro flop di stagione in casa Rai).

"Mi dispiace perché la prima serata ovviamente ha una visibilità diversa - ha commentato al telefono Primo Reggiani, spiazzato dalla notizia - Le prime puntate sono state difficili, ci siamo scontrati con le partite di Champions, il canna gate all'Isola dei Famosi. L'importante però è che gli appassionati di questa fiction possano continuare a seguirla".

"E' arrivata la felicità", sesta puntata: le anticipazioni

Nel primo dei nuovi episodi, dal titolo "Quando mi hai fatto molto arrabbiare", Pietro e Nunzia hanno deciso di sposarsi e vorrebbero farlo insieme a Orlando e Angelica, che però sono presi da altri pensieri: dopo l’ennesima lite in cui lei gli rinfaccia di essere eccessivamente geloso di Ravalli, Orlando decide di andare via qualche giorno per seguire i lavori di una villa, fuori Roma.

Nel secondo episodio, "Quando ti ho chiesto perdono", Angelica raggiunge Orlando in campagna, dove lui sta supervisionando i lavori alla villa, per chiedergli perdono e proporgli di passare la giornata insieme, da soli. Ormai è deciso: si sposeranno insieme a Nunzia e Pietro che, al settimo cielo per la notizia, si danno da fare con i preparativi.