Elda Lanza, morta la prima presentatrice Rai della storia della tv

Elda Lanza, la prima presentatrice Rai nella storia della tv si è spenta questa mattina a Castelnuovo Scrivia in provincia di Alessandria all'età di 95 anni. Ad annunciarlo è stato lo scrittore e giornalista Mariano Sabatini.

Il ricordo dell'amico Mariano Sabatini

''Dopo una brevissima malattia, la prima presentatrice della tv (il termine fu coniato per lei), giornalista e scrittrice, si è spenta con accanto il figlio Max e il marito Vitaliano Damioli a Castelnuovo Scrivia, dove ormai risiedeva. Questi ultimi dieci anni di intensa amicizia sono stati per me magnifici, impagabili, e sono orgoglioso di averla riportata in tv, visto che dopo averla tenuta a battesimo - dalle trasmissioni sperimentali della Rai nel 1952, e fino agli anni Settanta - se l'erano quasi dimenticata".

Elda Lanza, presentatrice, giornalista, insegnante, scrittrice

Elda Lanza non fu solo la prima presentatrice della Rai, ove lavorò in programmi sperimentali, fu anche insegnante di storia del costume, ed è stata una scrittrice di gialli di grande successo. Suoi alcuni titoli come "Niente lacrime per la signorina Olga" , "Il matto affogato", "Il venditore di cappelli".

La malattia

Qualche giorno fa aveva scritto sul sito per il quale collaborava "Non ho una ricetta, posso soltanto dire come è successo a me. Sembrava una cosa qualsiasi. Non era una cosa qualsiasi: tumore al pancreas. Sicuramente faccio prima io ad andarmene che questo indesiderato a crescere e a farmi male".