Eleonora Daniele si commuove ricordando Mia Martini: “Ci ha fatto dei regali eterni”

Parlare di Mia Martini oggi, 20 settembre, giorno in cui avrebbe compiuto 72 anni, raccontare la grande artista che è stata, ripercorrere le tappe di una carriera finita troppo presto, è stata fonte di un’emozione particolarmente intensa per Eleonora Daniele che non ha nascosto la sua commozione durante l’intervista a Leda Bertè, sorella della grande interprete, ospite del programma ‘Storie Italiane’.

Dopo aver ripercorso la storia di Mia Martini, scomparsa il 12 maggio 1995 a 48 anni, Eleonora Daniele ha riproposto il filmato che mostrava l’indimenticabile esibizione della cantante al Festival di Sanremo 1989, quando presentè per la prima volta il brano ‘Almeno tu nell’universo’.

“Questa canzone mi emoziona tanto, tu pensa che regali ci ha fatto tua sorella… dei regali per sempre”, ha detto a Leda la conduttrice con la voce rotta dall’emozione e gli occhi lucidi. “Grazie Mimì, grazie di tutto”, ha poi concluso la conduttrice prima di salutare la sua ospite, gradita presenza che ha reso più vivo il ricordo dell’amatissima cantante. (Qui il link dell'intervista a partire dal minuto 00.52.00).

Eleonora Daniele ha sposato Giulio Tassoni

Una settimana fa Eleonora Daniele ha sposato il compagno Giulio Tassoni dopo 16 anni insieme. Un sogno finalmentre realizzato per la conduttrice che ha raccontato i dettagli delle nozze sui social e al settimanale Chi. A due giorni dalle nozze, la conduttrice era di nuovo professionalmente al suo posto nel programma di Rai Uno, dove ha dribblato i riferimenti all'argomento personale, tenuto ben lontano da ogni discussione televisiva.