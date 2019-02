Emma a C'è Posta Per Te, l'emozionante incontro con Enrico e Claudio | VIDEO

(Nel video in alto, l'ospitata di Emma a C'è Posta Per Te)

Era l'ospite più attesa di C'è Posta Per Te, Emma Marrone, e la cantante non ha certo tradito le aspettative. Invitata da Maria De Filippi in trasmissione, l'artista salentina ha incontrato i due fan Enrico e Claudio, due ragazzi con la sindrome di down, che si sono detti innamorati di lei. Senza dubbio uno dei momenti più emozionanti della puntata.

Emma a C'è Posta Per Te

Enrico e Claudio hanno in comune la passione per Emma. Enrico, uno dei due ragazzi, fino a qualche tempo fa sosteneva di essere fidanzato con l'artista. Claudio invece vorrebbe direttamente sposarla. Alla vista della cantante, il primo è rimasto è sbalordito, l'altro si è commosso. I ragazzi hanno avuto modo di parlare ed abbracciare la loro beniamina, poi di cantarci insieme l'ultimo singolo Mondiale.

Claudio ne ha approfittato per fare la sua proposta di matrimonio. "Da quando ti ho vista mi sono innamorato di te. Il mio è stato un colpo di fulmine. Io ti amo, tu lo sai. L'artista, emozionata, ha concluso: "Quando mi ricapita di stare con due fidanzati contemporaneamente".