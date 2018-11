L'ultima di Corona: "Un reality 24 ore su 24 sulla mia vita"

Un reality sulla vita di Fabrizio Corona, seguito "in tempo reale, 24 ore su 24". Dove? “Sul sito del Fatto Quotidiano”, dice lui, ma il direttore Peter Gomez smentisce categoricamente.

Eppure non si tratta di una vera e propria fake news. L’annuncio che l’ex fotografo dei vip ha lanciato ai cronisti poco prima che iniziasse l’udienza davanti alla Sezione famiglia della Corte d’Appello di Milano sull’affidamento del figlio avuto da Nina Moric ha smosso decisamente le acque. “Stiamo chiudendo il contratto” per “questo reality” in partenza “da gennaio”, ha detto Corona.

Corona e l'annuncio delle polemiche

A stretto giro di posta è arrivata la replica di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it: "Smentisco categoricamente che sul nostro sito ci sarà mai e poi mai un reality di Fabrizio Corona”. Cinzia Monteverdi, ad e presidente della società Editoriale Il Fatto, ha però precisato: “È allo studio un progetto con Fabrizio Corona, ma non riguarda né Il Fatto quotidiano né il sito del giornale, bensì la produzione televisiva”.

Di questo progetto per Il Loft, la piattaforma televisiva della società editoriale IlFatto, avevamo già parlato su Today.it a fine ottobre. Un progetto allora “top secret” e che oggi, secondo quanto afferma Corona, inizia a delinearsi un po’ di più. In passato, Peter Gomez ha intervistato Fabrizio Corona nel corso della sua trasmissione “La confessione” in onda su Nove, un programma di Loft Produzioni per Discovery Italia. Intervista pubblicata anche su ilfattoquotitidiano.it.