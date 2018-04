Fabrizio Frizzi, la proposta da brividi: intitolare gli studi Dear al conduttore

La scomparsa di Fabrizio Frizzi, lo scorso 26 marzo, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della televisione. La sua presenza, però, resta viva, soprattutto negli studi Rai, seconda casa dell'amato conduttore. Qualche giorno fa è toccato a Carlo Conti raccogliere, con emozione mista ad amarezza, "L'Eredità" lasciata da Frizzi. Ed ora gira voce che gli studi ospitanti il quiz di Raiuno potrebbero essere intitolati all'eterno ragazzo della tv italiana.

A proporre la titolazione è stata l'Associazione Rai Bene Comune - IndigneRai, la quale ha espresso il proprio desiderio in un comunicato stampa:

"Riteniamo opportuno che la Rai intitoli il centro di produzione Dear in Roma a Fabrizio Frizzi. E' doveroso farlo anche perché Frizzi condusse l'ultimo programma prima della chiusura per lavori degli studi televisivi Dear, il programma si chiamava: 'Vedi chi erano i Beatles' ed era stato fortemente voluto da Frizzi in quanto grande esperto e appassionato dei mitici Fab Four". Gli studi Dear di via Ettore Romagnoli, a Roma, erano stati chiusi, infatti, per un breve periodo, nel 2015, per poi tornare a vivere con programmi di successo tra i quali, appunto, L'Eredità.

Ed ora, proprio quegli studi televisivi potrebbero prendere il nome di Centro Produzione Rai Fabrizio Frizzi. Una bella notizia per la famiglia del conduttore, per tutti coloro che gli hanno voluto bene e, soprattutto, per gli spettatori che direttamente in quegli studi, o attraverso uno schermo, hanno seguito L'Eredità e il suo padrone di casa sino all'ultima puntata.

L'associazione Rai Bene Comune - IndigneRai sta facendo leva soprattutto sull'affrettata scelta di intitolare il Teatro delle Vittorie a Bibi Ballandi (produttore di Ballando con le stelle scomparso a febbraio): "Dopo l'incredibile e affrettata scelta della Dirigenza RAI di intitolare a Ballandi il Teatro delle Vittorie, e di cui speriamo in un ripensamento dell'attuale o della futura amministrazione, a maggior ragione crediamo sia necessario porgere l'ultimo e significativo omaggio ad un personaggio che merita di essere ricordato nel migliore dei modi e che tanto ha dato alla nostra RAI".

Non resta che attendere per scoprire se davvero, prima o poi, potremo vedere L'Eredità ed altri programmi in onda dagli studi Frizzi del Nomentano ...