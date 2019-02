Facchinetti ha abboccato: la zuffa tra la moglie e Laura Cremaschi uno scherzo de Le Iene

A carnevale ogni scherzo vale. E Francesco Facchinetti ci è cascato con tutte le scarpe nel trappolone teso da Le Iene con la complicità di sua moglie, Wilma Helena Faissol, e di Laura Cremaschi. Il video della zuffa al ristorante tra le due, con la modella brasiliana che lancia un bicchiere d'acqua contro la Bonas di "Avanti un altro", è diventato virale nel giro di poche ore, ma adesso spunta la verità: era uno scherzo e andrà in onda martedì 26 febbraio su Italia 1.

Sono Le Iene a svelarlo sul web: "Scherzo scherzetto! Dietro l'aggressione della moglie di Francesco Facchinetti a Laura Cremaschi ci siamo noi!". "Siete dei bastardi, mi state sul c*** - è stata la reazione di Facchinetti quando Sebastian Gazzarrini glielo dice - Ma non potete fare scherzi normali, in cui uno fa lo scherzo e poi lo vede in televisione? Mia mamma mi ha chiamato piangendo, mio padre è incazzato nero, a mia zia sta venendo un infarto. Ragazzi!". Ma anche la nostra Laura Cremaschi si sente di dire qualcosa: "Scusa, pensa ai miei di parenti, che sono passata per la rovina famiglie". "Sì ma l'avete deciso voi mica io!", fa giustamente notare il conduttore televisivo.