Rai, saltano i programmi in diretta del lunedì: l’annuncio sui social

La neve fioccata su Roma ha influito anche sui palinsesti televisivi della Rai.

“Avvisiamo tutti gli utenti che per problemi legati al maltempo, la trasmissione ‘I fatti vostri’ oggi non andrà in onda e al suo posto verrà trasmessa ‘Sereno Variabile’ e ‘Dream Hotel - Sri Lanka’. Ci scusiamo per il disagio” è stato l’annuncio pubblicato sulle pagine social del programma di Rai Due condotto ogni mattina da Giancarlo Magalli.

Lo stesso conduttore ha avvisato i suoi telespettatori - “Causa mancato arrivo di pubblico, tecnici, ospiti e conduttori oggi I Fatti Vostri non va in onda. Ci vediamo domani” - con una foto eloquente del giardino di casa imbiancato.

Stessa sorte anche per ‘Buono a sapersi’ condotto da Elisa Isolardi su Rai Uno: “Oggi andrà in onda il meglio di #buonoasapersi, non mancate”.

A chi lamentava il “disagio” per “5 centimetri di bene”, l’amministratore della pagina de ‘I Fatti Vostri’ ha fatto sapere: “Signora, dovrebbe capire che una trasmissione è fatta non solo di presentatori ma anche di autori, redattori, tecnici e soprattutto di ospiti che vengono da tutta Italia. Se sono impossibilitati ad arrivare è difficile fare una trasmissione”.

Upgrade ore 15:38: “Rai: informazione puntuale su emergenza neve”

In merito all’odierna emergenza neve che ha coinvolto Roma e ai problemi alle trasmissioni dovuti ai disagi, la Rai ha diramato il seguente comunicato: